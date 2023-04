Dalmonte: "La squadra è bloccata Compito mia darle una scossa"

Riflessivo, conscio che la sua squadra ha dato vita a una nuova prestazione sottotono, Luca Dalmonte analizza il ko della sua Fortitudo a Piacenza con serenità e grande lucidità. "Ho la certezza che da parte mia devo dare alla squadra una scintilla emotiva, per essere più "emozionata" nel giocare e nello scendete in campo – conferma il coach biancoblù – Purtroppo, non è per una questione tecnica, che non voglio nemmeno affrontare ora perché non è all’ordine del giorno, ma stiamo vivendo una situazione piatta". Fortitudo che cade per la seconda volta su due in questa seconda fase, ma al di là della sconfitta offre una prestazione negativa sotto tutti i punti di vista. "Dobbiamo ritrovare l’emotività per dare maggiore energia in campo, e ritrovare quella fiducia che adesso ci manca. Se la sconfitta con Piacenza deve servire a scuoterci e a cambiare, allora ben venga; dobbiamo utilizzare questo ko per cambiare direzione".

Al di là delle prestazioni dei singoli, Piacenza in campo ha messo più voglia di vincere, dimostrando carattere e determinazioni, quelli che sono mancati, ancora una volta, invece alla Fortitudo.

"Ci sono mancate energia ed emotività, devo prenderne atto e fatte le dovute analisi dobbiamo trovare la soluzione, io per primo devo essere capace di ascoltare e trasformare l’ascolto dei giocatori in una risposta".

f. m.