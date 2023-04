Generali, nuovo record indoor di apnea "Ho abbattuto il muro dei 261 metri"

Mauro Generali è il nuovo primatista italiano di apnea al coperto. A Novara, nel “Quinto Trofeo NovarApnea”, ha stabilito con la distanza di 261,58 metri il nuovo record di apnea dinamica con pinne in vasca da 50 metri. Il precedente record italiano era di 246,35 metri e apparteneva ad Andrea Vitturini, che lo aveva conseguito a Cagliari. Quello messo a segno dall’atleta bolognese in forza alla Asd H2Bo costituisce un risultato di livello assoluto che lascia ben sperare pure in vista del Mondiale di apnea indoor, in programma in Kuwait, dal 7 al 13 maggio.

"Dopo quasi 6 anni di tentativi, sfortune, rimandi, interventi e paure – racconta il bolognese Mauro Generali (al centro nella foto), 48 anni – finalmente sono riuscito a esorcizzare i timori, raggiungere e superare quel muro, cioè uscire a 261 metri (3’51” i minuti senza respirare sott’acqua) e ritoccare così il record italiano precedentemente detenuto dal grande Andrea Vitturini. Ringrazio anche tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questi anni, raccontantomi anche bugie pur di incentivarmi e, in particolare, ringrazio Nicola Namor Melotti che oltre ai consigli tecnici, dopo la Croazia ha provato a darmi la carica in questa gara. O come Burt Roberto Bortolotti che prima di partire mi ha detto: “Gen, cioè, non trattenerti... Se vuoi virare quel muro e andare oltre vai tranquillo... fallo pure...”". E così ha fatto.

Generali, bolognese doc, ora guarda ai Mondiali e si allena sempre con un impegno e una determinazione non comune nonostante l’età che avanza. "Sono contentissimo di avere ricevuto la convocazione per i Mondiali – sottolinea Generali –, anche se sono reduce da un periodo di influenza che mi ha destabilizzato dopo il record. Il mio obiettivo? Ottenere una medaglia, il più possibile preziosa, anche se avrò a che fare con gente molto più giovane di me e con alcuni pure con un passato non proprio incomiabile. Però io non mi arrendo e ci proverò fino alla fine". Il record mondiale dista 29 passi, è a 290 metri: ma nessuna missione è ormai impossibile per Mauro Generali.

Matteo Alvisi