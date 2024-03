La Strabologna Iscrizione scontata fino a mercoledì

Tutto è pronto, ormai, per la StraBologna, in programma il 12 maggio. Ultimi giorni, nel frattempo, per iscriversi alla corsa organizzata dall’Uisp della presidente Paola Paltretti, pagando una quota di iscrizione di 15 euro. La quota dà diritto alla maglia ufficiale – quest’anno blu – e a una serie di benefit, tra sconti, la possibilità di viaggiare (il giorno della gara) gratuitamente sui mezzi Tper e usufruire, sempre nella stessa giornata, delle piscine Sogese. Mercoledì sarà l’ultimo giorno per pagare 15 euro, dal 7 marzo l’iscrizione alla corsa sarà portata a 18. Cresce l’attesa anche perché in Piazza Maggiore, già nei giorni precedenti a StraBologna, sarà montato il Villaggio con una serie di gazebo dedicata alla corsa e alle sorprese targate Uisp di cui il Resto del Carlino è media partner in questa occasione.