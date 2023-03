Portogallo, Ronaldo di nuovo in nazionale

C’è anche Cristiano Ronaldo nell’elenco dei 26 giocatori convocati dal nuovo commissario tecnico del

Portogallo, Roberto Martinez. L’ex ct del Belgio debutterà sulla panchina lusitana il 23 marzo a Lisbona contro il Liechtenstein, poi tre giorni dopo il match in Lussemburgo, sfide entrambe valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. In elenco anche due giocatori che militano in serie A: il portiere della Roma, Rui Patricio, e l’attaccante del Milan, Rafael Leao. Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patricio (Roma).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Bayern Monaco), Danilo Pereira (Psg), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Leite (Union Berlino), Nuno Mendes (Psg) e Raphael Guerreiro. Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio Monteiro (Porto) e Vitinha (Psg). Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Felix (Chelsea), Rafael Leao (Milan) e Diogo Jota (Liverpool).