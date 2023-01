Soriano, abile e arruolato Ma Aebischer dà più sicurezza

Allenamento in gruppo e buone sensazioni nella rifinitura: sufficienti per strappare in extremis una maglia da titolare? Per Roberto Soriano il dubbio si pone. La sfida con l’Atalanta gli aveva lasciato come ricordo un pestone, che gli ha impedito di allenarsi fino a ieri. Thiago però applica quasi sempre la regola non scritta secondo cui chi non è al cento per cento non gioca, ergo è facile immaginare che oggi alla Dacia Arena il titolare della corsia sinistra d’attacco sia Aebischer. Nella lista dei convocati ieri Motta è tornato a inserire Kasius, a dispetto della scelta già fatta di fargli cambiare aria in prestito.

Niente da fare invece per Vignato (di nuovo lasciato a casa), che è sempre più un caso: il caso di un ragazzo a cui tra un anno scadrà il contratto e che deve decidere cosa vuole fare da grande. Avendo fin qui rifiutato di scendere di categoria (Frosinone e Reggina lo corteggiano da settimane) Vignato spera in extremis in una chiamata da parte di un club di A. Cessione o prestito? Per i dirigenti di Casteldebole è il solito dilemma.

Non cambiano gli obiettivi del mercato in entrata: terzino sinistro e, se si riesce, esterno d’attacco. Alla voce terzino oggi probabile missione rossoblù in Grecia per vedere all’opera Reabciuk dell’Olympiacos, mentre continua il pressing sulla Fiorentina per Terzic. Ieri il tecnico del Sassuolo Dionisi alla domanda sulla possibile partenza di Kyriakopoulos, nel mirino del Bologna. Ha risposto così: "Questo non è un problema, ci sono altre priorità da risolvere". Motta vorrebbe anche Amian dello Spezia per puntellare la difesa.

Colpo grosso di Riccardo Bigon. L’ex diesse nelle prossime ore diventerà il consulente tecnico del City Football Group. Bigon coordinerà lo sviluppo calcistico dei dodici club sparsi per il mondo controllati dallo sceicco Mansour, tra cui c’è il Palermo. Il suo primo passo sarà un ruolo attivo nel mercato dei rosanero. Il Bologna risparmierà l’ingaggio che deve a Bigon fino a giugno.