Ticchi: "La V nera al completo deve confermare il suo valore"

di Filippo Mazzoni

Sabato di riposo, ma da domani tutte in campo per preparare gara-uno di semifinale con il Geas Sesto San Giovanni. Chiusa la pratica Crema in due partite secche e dopo una settimana di allenamenti coach Ticchi oggi ha lasciato una giornata libera alle ragazze per riaverle domani in palestra alla Porelli per preparare la sfida di martedì.

"Non siamo al cento per cento, dobbiamo valutare la condizione di Pasa e il suo eventuale impiego, per il resto stiamo abbastanza bene, martedì le ragazze saranno tutte disponibili", sottolinea Giampiero Ticchi.

La vittoria nei quarti è servita per lasciarsi alle spalle le scorie della Coppa Italia e per preparare nella maniera giusta i playoff.

"Devo dire che il doppio confronto le lombarde è stato un test probante. Crema ha confermato di essersi meritata i playoff, giocando con cuore e aggressività. Per noi essere riusciti a passare il turno in due partite ci ha permesso di preparare con maggiore attenzione la prossima sfida".

Che avversario è il Geas?

"Ho visto le due sfide con Sassari. E’ un’ottima squadra con 7-8 giocatrici di altissimo livello. Adesso gioca con grande fiducia. Ha due straniere di talento come Holmes e Moore, Dotto e Gorini che inventano e poi terminali come Panzera e Trucco di assoluto livello".

Lombarde in forma, ma c’è grande fiducia in casa Virtus.

"In stagione regolare siamo arrivati primi, adesso sta a noi scendere dimostrando il nostro valore".

Tanto pubblico con Crema, ma se ne attende ancor di più con il Geas, anche il PalaDozza potrebbe essere un fattore decisivo.

"Va fatto un plauso alla Virtus per la politica che ha messo in atto con il pubblico. Ciò ha permesso di creare uno zoccolo duro di un migliaio di spettatori. Da questa base, già nelle partite importante si sono raddoppiate le presenze e speriamo che si possano triplicano adesso che si entra nella fase decisiva. E’ bellissimo vedere il colpo d’occhio di un PalaDozza pieno e sentire il calore dei tifosi".

Coppa Campioni. Sconfitta 77-70 per Schio battuta a Praga dal Fenerbahce nella semifinale. Le vicentine torneranno in campo domani.