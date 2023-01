Tortona Virtus Bologna 89-81: secondo ko di fila per i bianconeri

Lundberg

Bologna, 7 gennaio 2023 – Una Virtus stanca e con tante assenze cade a Casale Monferrato sconfitta 89-81 dai padroni di casa della Bertram Tortona e subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato, nonostante una prova volitiva, con i bianconeri che hanno provato a rimanere in partita per tutta la sfida.

Tra indisponibilità e giocatori lasciati a riposo in vista della prossima fondamentale doppia sfida di Eurolega, con Zalgiris e Olympiacos, Sergio Scariolo si trova a fare i conti con un organico ai minimi termini. Il coach bresciano chiama tra i 12 anche i giovani Faldini e Martini, in panchina insieme a Camara, con una rotazione, comunque competitiva a 9 elementi.

Manca però l’energia che invece Tortona ha in abbondanza con Macura, Daum e Harper. La Virtus soffre va sotto ben presto con il vantaggio dei piemontesi che sfiora, senza toccarla la doppia cifra e con Pajola che tiene a galla i suoi con 2 triple di fila.

Tortona allunga sul +10 sul 32-22 ad inizio seconda frazione di gioco, con la Bertram che allunga raggiungendo il +15 sul 48-33 all’intervallo.

La Virtus fatica, poi i bianconeri migliorano la propria percentuale al tiro dalla lunga distanza e Belinelli e compagni si riportano a -9 al 30’ sul 68-59. L’ultima spallata al match la danno il bolognese, ma di sponda Fortitudo, Leonardo Candi e il solito Macura, anche se nel finale i bianconeri Benelli, Pajola, Lundberg, Belinelli, Shengelia e Mickey ci provano fino alla fine ma stavolta non bastano.

Il tabellino

BERTRAM TORTONA 89

VIRTUS BOLOGNA 81

BERTRAM YACHT DERTHONA TORTONA: Christon 13, Harper 7, Macura 22, Daum 10, Cain 7; Candi 9, Tavernelli, Filloy 8, Severini 7, Radosevic 6; Filoni ne, Mortellaro ne. All. Ramondino.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 10, Lundberg 17, Weems 4, Shengelia 4, Jaiteh 4; Belinelli 24, Mickey 7, Hackett 5, Bako 6; Faldini ne, Martini ne, Camara ne. All. Scariolo.

Arbitri: Paternicò, Bongiorni, Nicolini.

Note: parziali 29-22, 48-33, 68-59. Tiri da due: Tortona 21/35; Virtus 25/49. Tiri da tre: 12/26; 7/22. Tiri liberi: 11/11; 10/11. Rimbalzi: 35; 32.