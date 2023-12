Volley a3: quarto ko consecutivo con cagliari e zona playout. Guarnieri non fa il miracolo, Geetit sempre più in crisi

GEETIT BOLOGNA

1

CUS CAGLIARI

3

(28-26, 21-25, 21-25, 18-25)

GEETIT BOLOGNA: Sitti, Listanskis 11, Maletti 5, Giampietri 9, Sacripanti 11, Baciocco 12, Brunetti (L1); Ronchi, Minelli 1. Non entrati: Donati, Serenari, Faccani. All. Guarnieri.

CUS CAGLIARI: Calarco 4, Ambrose 10, Marinelli 11, Kindgard 3, Busch 10, Menicali 4, Vitali (L1); Enna, Muccione, Miselli 2, Durante. Non entrati: Daniele Ammendola (L1), Sanna, Sartirani, Sciarretti. All. Simone Ammendola.

Arbitri: Giorgianni e Clemente. Video check: Marchetti.

Cambia allenatore, non il risultato: quarto ko consecutivo per la Geetit sempre più in crisi. Addio sogni di quarto posto e di Coppa Italia: meglio guardarsi le spalle, pensare alla salvezza e a recuperare gli infortunati, anche perché i rossoblù scivolano al quartultimo posto, in zona playout. Bologna resta ferma a quota due vittorie in otto gare e cade per la terza volta su quattro occasioni in casa, questa volta per mano della neo promossa Cagliari, in uno scontro diretto. Il ritorno in campo di Maletti non basta e neppure la prima in panchina di Guarnieri offre la scossa sperata. E allora alla presidente Velabri non resta che prendere in considerazione un’ultima ipotesi per provare a raddrizzare una stagione che ha preso una bruttissima piega: "Faremo i conti e valuteremo se sarà il caso di tornare sul mercato e se ne avremo le forze". Economiche si intende. Perché sul campo sono poche. Le altre gare: Monge Gerbaudo Savigliano-Belluno 2-3, Personal Time San Donà di Piave-Pallavolo Motta 3-1, Sarlux Sarroch-Stadium Mirandola 3-0, Gabbiano Mantova-Negrini Cte Acqui Terme 3-1. Oggi: Wimore Salsomaggiore Terme-Gamma Chimica Brugherio. Riposa: Moyashi Garlasco. La classifica: Personal Time San Donà di Piave, Gabbiano Mantova 24; Belluno Volley 16; Negrini Cte Acqui Terme 15; Cus Cagliari 14; Monge Gerbaudo Savigliano 13; Pallavolo Motta 12; Sarlux Sarroch 10; Stadium Mirandola 9; Geetit Bologna 8; Moyashi Garlasco, Gamma Chimica Brugherio 6; Wimore Salsomaggiore Terme 1.