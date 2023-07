37enne di Imola denunciato per fuga e omissione di soccorso in incidente stradale

É stato denunciato per i reati di fuga e omissione di soccorso in incidente stradale un 37enne residente a Imola che una settimana fa ha investito con la sua auto Bmw una 28enne di Cesena e non si è fermato a prestarle soccorso. La ragazza si trovava a Cervia e viaggiava in sella al suo motociclo diretta verso il centro, quando l’auto l’ha colpita e l’ha fatta cadere a terra. Dopo l’urto l’auto è ripartita senza esitazione allontanandosi verso viale Roma a tutta velocità. É stato un passante, che ha visto tutta la scena, a chiamare immediatamente i soccorsi e a prestare i primi aiuti alla ragazza rimasta a terra ferita, fortunatamente in modo non grave. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 e la polizia locale di Ravenna. La 28enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove, dopo le prime cure dei sanitari, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.

Grazie al racconto del testimone che ha assistito all’incidente, alle riprese delle telecamere di videosorveglianza e all’attività di indagine della polizia locale di Cervia, è stato possibile risalire al numero di targa della Bmw e rintracciare il conducente. Nel frattempo lo stesso 37enne, probabilmente afflitto dal senso di colpa, il giorno seguente ha contattato la polizia locale raccontando l’accaduto. La denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso in incidente stradale è scattata immediata.

a.s.