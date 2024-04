A Bagno si apre il dopo Baccini. Rossi contro Farneti a Mercato

La Valle del Savio, da Verghereto a Mercato Saraceno, sarà chiamata alle urne, per le consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, soltanto in due dei suoi quattro Comuni. I seggi elettorali saranno infatti aperti solo per i Comuni di Bagno di Romagna e di Mercato Saraceno, che sono andati a votare nel 2019, mentre Verghereto e Sarsina completeranno il loro mandato quinquennale rispettivamente nel 2025 e nel 2028. Verghereto e Sarsina, per le loro elezioni comunali, hanno date sfalsate nei confronti di Bagno e Mercato, in quanto negli anni scorsi hanno dovuto anticipare le consultazioni a seguito della scomparsa, per malattia, dei loro primi cittadini, mentre gli stessi erano in carica. Ci sono ancora alcuni giorni per la presentazione delle liste, ma si può già dire che a Bagno se ne confronteranno tre, come per il 2019, mentre a Mercato le liste sono due come per le precedenti elezioni.

Bagno. Il candidato sindaco per la lista "Visione Comune", che i promotori definiscono "puramente civica", è Enrico Spighi attuale vicesindaco nella Giunta presieduta dal sindaco uscente, dopo due mandati, Marco Baccini. Una candidatura che "Visione Comune" ha deciso nell’autunno scorso, quando ancora non c’era la legge che dava la possibilità ai sindaci dei Comuni sino a 15.000 abitanti di candidarsi anche per il terzo mandato consecutivo. Altra lista è "Insieme per Bagno di Romagna", con candidato sindaco Enzo Montalti, attuale capogruppo consiliare della lista civica "Insieme per il Futuro". Una lista, dicono i promotori, formata da persone che si riconoscono nei valori del centrosinistra e in quelli della Costituzione e del suo spirito antifascista. Per il Comune di Bagno altra lista è "Andare Oltre" con candidato sindaco Olinto Bergamaschi, ingegnere nucleare. Una lista definita civica, promossa da persone di varie sensibilità ed esperienze politiche, una lista per la quale "E’ tempo di Andare Oltre pregiudizi, ideologie e divisioni". La lista vede l’appoggio dell’area di centrodestra.

Mercato Saraceno. Si confronteranno nelle urne due liste con candidate sindaco due donne. La sindaca uscente, dopo due mandati consecutivi, Monica Rossi, per la lista civica "Semplicemente Mercato Saraceno", lista che ha coinvolto l’area di centrosinistra locale e gruppi di cittadinanza attiva. La professoressa Rossi, a seguito della recente legge nazionale, può candidarsi sindaco del Comune di Mercato anche per un terzo mandato consecutivo. L’altra candidata sindaco, per la lista civica "per Mercato Saraceno", appoggiata dal centrodestra, è la consigliera comunale di opposizione Ombretta Farneti, che ha alle spalle vari anni di militanza politica e amministrativa, oltre ad essere nota imprenditrice agricola e della ristorazione.

Gilberto Mosconi