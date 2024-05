A Borello lo sport è una festa per tutti . Due giorni tra convegni e dimostrazioni pratiche

Due giorni da dedicare allo sport e soprattutto agli sportivi, partendo dai giovani e giovanissimi che attraverso la pratica costante dell’attività fisica possono mettere importanti mattoni nell’ottica della qualità della vita che li aspetta.

La ’Festa dello sport’ si svolgerà a Borello grazie alla collaborazione tra la locale Pro Loco, il Comune di Cesena, quello di Marcato Saraceno, le associazioni sportive e le scuole del territorio.

Si comincerà oggi con la presentazione dell’evento presso l’Arena degli Orti con musica dal vivo, stand gastronomici e la possibilità di concedersi una pedalata in mountain bike. L’evento clou è però in programma domani alle 9.30, quando il teatro parrocchiale ospiterà il convegno ’Sport e Valori - costruire comunità’ che sarà rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole medie e vedrà la partecipazione di alcuni sportivi che racconteranno le loro esperienze.

Dalle 14.30 invece nell’Arena degli Orti e nell’adiacente campo sportivo sono previste esibizioni di varie discipline alle quali i presenti potranno partecipare.