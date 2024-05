A Casa Celincordia tra musica e buon cibo

"Vieni a vedere perché" è l’invito alla omonima rassegna che Casa Celincordia lancia a chi desideri incontrare musica, arte, vini e cucina sullo sfondo della prima collina cesenate tra filari di vite, alberi di ulivo, fiori di ogni specie, un bosco e un’antica cascina agricola aperti al pubblico le domeniche d’estate. Dalle 18 a mezzanotte la Vineria del Popolo cura l’aperitivo con una selezione di vini dalla sua cantina, accompagnato dai set di alcuni dei migliori dj italiani e internazionali. Dal tramonto, il portico ospita la cena conviviale organizzata dall’Osteria Michiletta. Questa domenica ospite del sound system, Claudio Cavallaro, esponente di spicco delle sonorità black, disco, soul e funk con il suo progetto, già celebre su tutto il territorio romagnolo, Soul Fingers: una community di musicisti, dj, collezionisti di vinili e gente della notte, amante della convivialità. Sotto il portico entrerà in campo Gitana Wines, il collettivo di appassionati amanti del vino con base a Forlì (Drogheria Gitana). L’accesso a Casa Celincordia per l’aperitivo e il dj-set è gratuito, basta registrarsi al profilo Instagram della rassegna @vieni.a.vedere.perche. Per la cena conviviale è necessario prenotare al numero 054724691. Osteria Michiletta rappresenta un’antica tradizione nel cuore di Cesena dal 1854. Nel marzo 2023 l’imprenditore Simone Rosetti le dona una nuova vita, là dove la tradizione romagnola viene letta in chiave contemporanea. La Vineria del Popolo è bottega e spazio sociale. Il menù è un elogio alla Romagna e ai suoi prodotti, in versione semplice ed informale che ne esalta sapori e stagionalità, con vini ricercati.