A Diegaro ‘salsicciata solidale’ per gli alluvionati

A seguito della disastrosa alluvione che ha colpito il nostro territorio, domani la comunità di Diegaro organizza una Salsicciata solidale (piadina, salsiccia e vino o birra) in favore dei nostri concittadini alluvionati .

L’evento si terrà presso il Circolo Acli di Diegaro in via Emilia Ponente 3050, con inizio dalle ore 19.00, ed è organizzato e curato dalla Parrocchia di Diegaro, il Comitato Via Emilia Ponente, il Circolo Acli, la ASD Diegaro e la Polisportiva Diegaro. Alla manifestazione hanno dato il loro contributo: Amadori passione di famiglia, Carrozzeria Nova Car, Piada e panino Gourmet, Farmacia di Diegaro, Cantina di Cesena, Laboratorio Pianeta Piada. Sarà l’occasione per ritrovarsi e condividere un gesto concreto di solidarietà verso tutta la nostra comunità.

La serata sarà allietata e animata con il Live acustico di Roman.

E’ disponibile ampio parcheggio sul retro del Circolo.

Domani alle ore 19 alla Rocca malatestiana è prevista una speciale visita guidata per ripercorrere dagli spalti panoramici della fortezza la storia di Cesena e dei suoi monumenti più simbolici. Il contributo è di 10 euro a persona e tutto il ricavato sarà devoluto a favore delle famiglie colpite dall’alluvione, attraverso i canali ufficiali che il Comune di Cesena ha messo a disposizione per le donazioni. prenotazione, www.roccacesena.it oppure al numero 3668274626