A Linaro ce ne sono 90. Uno pure sull’alluvione

Domenica alle ore 16 nel Borgo di Linaro (Mercato Saraceno) verranno inaugurati gli oltre 90 presepi allestiti lungo le viuzze e case del centro storico e nella torre medievale.

Rassegna di presepi che negli anni passati sono stati molto visitati da tutta la Romagna per la loro bellezza, la poesia e creatività (è consigliata la visita al tramonto). Anche la Rai ha sottolineato con un servizio questo borgo caratteristico, Linaro, antico castello della vallata del Borello, che a Natale trasforma il magico borgo con tanti presepi, grazie all’impegno della locale Pro Loco, il coinvolgimento delle scuole e dei residenti.

Questi presepi sono visitabili tutti i giorni fino al 7 gennaio, quando la magia dei presepi realizzati con sistemi artigianali e materiali naturali e addobbi in legno, si concluderà lasciando come tutti gli anni qualche rimpianto. Nelle domeniche e giorni festivi rimarrà aperta la Sala parrocchiale per accogliere e scaldare i visitatori, con mostra fotografica e offerta di brulé e ciambella.

Caratteristici gli archi luminosi a fare da corona ai presepi, realizzati in canne di bamboo, a ricordare, nei vicoli medioevali del Borgo, l’antica porta del Castello di Linaro.

C’è una curiosità che rende ancora più attrattivi i presepi di Linaro: uno di essi ricorda l’alluvione del maggio scorso ed un altro è stato allestito all’interno di una antica casa in pietra del Borgo, dove sarà ricostruita l’antica Osteria della Fafina, ostessa di Linaro di fine ‘800.

Edoardo Turci