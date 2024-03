A Pescara a difesa del +6 sul Benevento

Dopo il turno di sosta per gli impegni delle nazionali, la capolista Cesena Primavera 2 torna in campo almeno per difendere i sei punti di vantaggio sul Benevento che insegue al secondo posto a sette giornate dal termine. I romagnoli prima della pausa avevano pareggiano (3-3) in casa con l’Ascoli permettendo ai campani, vincenti (2-1) nel derby con la Salernitana di accorciare un po’ lo svantaggio. I ragazzi di Campedelli devono assolutamente vincere oggi alle 11 a Pescara (sopra la zona playout di due punti) anche perché il sabato successivo saranno impegnati nel match casalingo che potrebbe decidere il loro campionato. Infatti il 6 aprile arriverà a Villa Silvia proprio il Benevento, i giallorossi sono l’unica formazione che ha battuto i romagnoli. In campo anche Giovannini e Coveri.