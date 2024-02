A Ponente la stagione è già al via: "La nostra estate durerà 8 mesi"

Un gruppo di imprenditori cesenaticensi ha fondato il Comitato Promozione Turistica Ponente. Alcuni esercenti ed operatori turistici del quartiere, mossi soprattutto dal fatto che le stagioni estive di soli tre mesi non esistono più e soprattutto non bastano per sostenere le aziende, si sono organizzati per offrire un servizio otto mesi all’anno, da marzo a ottobre. L’idea è dei titolari del bar "Gli amici de la Dolce Vita", della piadineria "Fuori Onda", "La Gelateria dalla Barbara" e del "Bagno Adria 89 spiaggia e cucina". L’inizio delle attività è venerdì 1 ° marzo e tra i fondatori del comitato c’è un volto noto in città, Alberto Papperini, ex esponente del Movimento 5 Stelle, il quale è titolare del Bagno Adria. Assieme a queste aziende, fra una settimana saranno aperte e usufruibili dai turisti numerose attività del quartiere, fra le quali ve ne sono molte aperte già tutto l’anno, come alberghi, residence, il Cesenatico Camping Village, negozi, bar, ristoranti, pizzerie, tabaccherie, l’edicola, la farmacia, il calzolaio, la banca, saloni di bellezza e parrucchiere. Ponente è la zona di Cesenatico che si estende dal centro storico dove c’è via Moretti, sino al canale Tagliata dove inizia Zadina. Il quartiere vive molto di turismo, tuttavia ci sono anche i magazzini ittici, i cantieri navali, il porto turistico, la facoltà universitaria di Acquacoltura e Ittiopatologia, impianti sportivi e il parco di Atlantica. E’ una zona tranquilla e con grandi potenzialità, specie se si sbloccherà il comparto delle colonie, anche in virtù del fatto che tra un anno dovrebbe essere ultimato il warterfront. g.m.