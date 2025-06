A prova di ’Superstition’. Acieloaperto ha fatto 13

‘Superstition’ è il tema della nuova stagione di Acieloaperto. La rassegna, giunta alla sua tredicesima edizione, prevede nove appuntamenti, sparsi tra le ormai collaudate location della Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia di San Mauro Pascoli e il Parco fluviale di Santa Sofia, cui si aggiunge il Woodpecker di Milano Marittima. Tra i nomi più attesi Lucio Corsi, ‘Franz Ferdinand’, ‘Wolfmother’, ‘Wet Leg’, Joan Thiele e il giovane cantautore Marco Castello. Il festival è organizzato dall’associazione Retropop. "Non è una rassegna usa e getta – spiega Piero Mantengoli, direttore artistico di Retropop – noi ragioniamo da sempre in funzione delle location che ci ospitano e ci hanno permesso di convincere artisti di calibro internazionale. Non siamo alla caccia di grandi nomi o di figurine, ma di artisti che diano un valore aggiunto al nostro percorso". Si comincia il 9 luglio con i ‘Meute’, collettivo di Amburgo apprezzatissimo per il proprio sound che mescola l’elettronica più spinta agli strumenti tradizionali, oltre a un immaginario legato al folklore tedesco. Il giorno successivo tocca al rock vecchia scuola di Wolfmother e Dirty Honey. I primi sono un gruppo australiano che sin dagli anni duemila ha contribuito alla rinascita dell’hard rock, mentre i secondi sono una delle band americane più amate degli ultimi anni.

Il rock è protagonista anche della data del 16 luglio, che vede in scena le inglesi Wet Leg. Queste giovani rockstar si sono fatte un nome negli ultimi anni grazie alle proprie sonorità senza fronzoli, che mescolano punk, new wave e alternative rock. Il 17, invece, spazio al cantautore Marco Castello, le cui sonorità richiamano Battisti ed Enzo Carella. Tutti questi concerti si terranno alla Rocca Malatestiana di Cesena. Al Chiostro di San Francesco, invece, si esibiranno il 23 e il 24 agosto Joan Thiele e ‘Okgiorgio’. Si passa poi a Villa Torlonia, dove il 29 agosto arrivano i ‘Franz Ferdinand’. Il gruppo scozzese da oltre vent’anni è protagonista della scena indie rock mondiale, anche grazie alla sempreverde hit ‘Take me out’. Grande attesa per il 30 agosto, data in cui Lucio Corsi si prenderà la scena. La rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo porterà sul palco il proprio sound che unisce glam rock anni settanta e cantautorato. I due concerti ospitati da Villa Torlonia si svolgeranno nella parte antistante del parco e non più nella corte, per garantire al pubblico un’esperienza più immersiva. La novità di questa edizione è lo spazio del Woodpecker di Milano Marittima. Sotto la cupola il 14 agosto, dalle 18 alle 5, si esibiranno gli artisti dell’Ivreatronic, il festival di musica elettronica ideato da Cosmo. Nei prossimi giorni, invece, verrà presentata la data di Santa Sofia, non ancora annunciata per superstizione. A questa si aggiungono anche gli annunci dei vari gruppi di apertura. Saranno attivi, inoltre, dei progetti di sostenibilità in collaborazione Enaip e il centro diurno ‘La Meridiana’. I biglietti per i concerti sono in vendita sul sito di Ticketone.