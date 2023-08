A Savignano dalle 19.30 bambini in festa per il Mercatino dei Puffetti

A Savignano sul Rubicone in piazza Giovanni XXIII questa sera si terrà il ’Mercatino dei Puffetti’. Dalle 19.30 la piazza sarà aperta allo scambio e alla compravendita di giocattoli tra tutti i piccolissimi partecipanti. L’adesione è libera e gratuita, il regolamento è disponibile presso la Gelateria Sweet Line, per info e iscrizioni Roberto 328 2832334.

Un momento divertente e coinvolgente per i bambini e le bambine che potranno divertirsi e svagarsi in una manifestazione che ha sempre riscosso un notevole successo e che anche in quest stagione non ha deluso e non deluderà.