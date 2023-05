’A scuola con Cna’, quando gli studenti si improvvisano artigiani

In occasione del progetto ’Detto fatto, a scuola con Cna’, gli studenti della scuola elementare ’Ricci e Ortali’ di Villalta di Cesenatico si sono improvvisati artigiani. L’occasione è stata una tappa del progetto in cui Cna Forlì-Cesena promuove da anni la diffusione della cultura del lavoro e della manualità, tramite l’organizzazione di esperienze dirette tra studenti, artigiani e laboratori. Questa iniziativa, come sottolinea l’associazione in una nota, oltre ad incuriosire i bambini è anche molto apprezzata dagli insegnanti che la considerano un completamento significativo della didattica scolastica.

Nei giorni scorsi gli scolari della classe 5ªB dell’istituto di Villalta hanno preso parte al laboratorio ’Lavoriamo la pelle’ a cura dell’artigiano Marco Gabbanini di Cesenatico. Nel corso della mattinata decisamente alternativa ed anche divertente per gli studenti, sono intervenuti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il quale ha portato i suoi saluti e ha vissuto con gli studenti questa esperienza, e Davide Caprili, presidente dell’area territoriale Cna Est Romagna di cui fa parte anche la città di Cesenatico. È stata una vera e propria esperienza di artigianato che ha consentito di toccare con mano il valore del ’saper fare artigiano’ grazie alla dimostrazione di una delle attività tradizionali tipiche del nostro territorio.

Questo tipo di progetto oggi è più che mai significativo, in quanto c’è un grande bisogno di un ricambio generazionale in questo settore che può garantire una occupazione sicura, visto che quando dobbiamo riparare qualsiasi cosa, spesso trovare un artigiano oppure una impresa che siano in grado di farlo.

g.m.