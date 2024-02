A scuola in autobus fino al centro storico. Mezzi pubblici e nuovi ritmi per gli studenti

La scuola media Viale della Resistenza ha cambiato sede ed è attualmente ospitata nel palazzo Marinelli in centro a Cesena. La maggior parte degli alunni che prima andava a scuola a piedi, in bici o in macchina oggi prende i mezzi pubblici, chi da casa e chi dal parcheggio vicino all’Ippodromo, arrivando alle porte del centro storico, dove alcuni volontari accompagnano gli studenti dalla fermata dell’autobus a scuola e viceversa, accertandosi così della loro sicurezza lungo il tragitto.

Nei primissimi giorni di scuola non sono mancati alcuni problemi legati all’organizzazione: in un’occasione, all’uscita al termine delle lezioni, gli studenti si sono ammassati per "scappare" da scuola, anche per il timore di perdere l’autobus, dando luogo a una situazione pericolosa.

Prontamente il Dirigente Scolastico ha provveduto a riorganizzare la modalità di uscita da scuola prevedendo orari scaglionati per le varie classi, mentre gli autisti hanno specificato che prima di partire tutti gli alunni verranno aspettati. Inizialmente è stato necessario un periodo di assestamento ma con il passare del tempo la situazione si è normalizzata.

Lea Giovenco e Nora Domeniconi, classe 3G Scuola secondaria di I grado ‘Viale della Resistenza