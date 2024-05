Abbazia, un tesoro da salvare. “Sistemeremo crepe e pavimenti”

Cesena, 23 maggio 2024 – L’Abbazia del Monte, con un finanziamento di 2milioni 900mila euro è in testa all’elenco dei 10 siti di alcune diocesi della Romagna che necessitano di essere messi in sicurezza: chiese, abbazie, monasteri, torri e campanili, per un’erogazione che nel solo Cesenate supera i 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è la deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari che sottolinea che finalmente il placet, arriva dal Ministero della Cultura nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. “Tali finanziamenti – sottolinea l’onorevole -, sono al vaglio della Corte dei Conti e dovranno essere spesi, come prevedono le norme dei fondi Pnrr, entro il 2026”.

La deputata ringrazia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’interessamento, i vescovi delle varie diocesi e i responsabili ecclesiastici delle varie strutture, che attendevano il provvedimento con preoccupazione. “Il patrimonio ecclesiastico, infatti –prosegue in una nota -, non va messo in sicurezza solo per il presente, ma anche per progettare l’avvenire e ripensare le tante presenze che caratterizzano non solo la Romagna o una regione, ma tutto il territorio nazionale”.

A ribadire come gli impegni presi durante la visita in città dal ministro Sangiuliano siano stati mantenuti e certifichino ancora una volta l’attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio è anche Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Per l’Abbazia del Monte – scende nei dettagli - è previsto un importante intervento di consolidamento della struttura, viste le criticità strutturali presenti: fessure, crepe e pavimenti sconnessi a causa dei movimenti del terreno; una situazione particolarmente seria soprattutto nella cosiddetta Manica Lunga, il grande corridoio situato al primo piano della porzione nord del Monastero: qui le lesioni sono evidenti nelle murature, nei pavimenti e nelle volte. Anche in corrispondenza del corridoio della Biblioteca del Monastero ci sono lesioni importanti. Il progetto di recupero mira prima di tutto a rallentare i fenomeni di dissesto che causano questi problemi strutturali, per poi procedere al recupero architettonico: si parla quindi di cordolature di fondazioni, consolidamento con micropali e interventi sui solai e le coperture”.

Anche per la Cattedrale di Cesena sono in arrivo fondi pari a 240.000 euro. Il Duomo ha lesioni murarie “ma è sul campanile – informa ancora Buonguerrieri - che si concentreranno gli interventi più importanti per migliorare il comportamento del campanile durante un possibile evento sismico”, mentre, un nuovo apparato campanario minimizzerà le sollecitazioni sulle murature durante il funzionamento delle campane”. La notizia è ben accolta anche da Marco Casali, candidato sindaco del centrodestra a Cesena “affinché i grandi capolavori culturali cittadini possano essere mantenuti e resi disponibili alla nostra grande comunità”. Sulla stessa lunghezza d’onda Luca Lucarelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. Fondi del Pnrr andranno anche alla chiesa della Madonna in Quarto ( Sarsina) per 185.000 euro, alla chiesa di Sant’Apollinare di Longiano 130.000 euro, alla chiesa di San Lorenzo di Sogliano al Rubicone 325.000 euro.