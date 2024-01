Abusivi sfrattati dopo un anno e mezzo

E’ finito l’incubo per la coppia di Cesenatico che da un anno e mezzo chiedeva di poter rientrare in possesso del proprio appartamento nel quartiere di Valverde, occupato abusivamente dagli ex inquilini che non pagavano l’affitto. I due fidanzati, Kevin Quercioli e Jessica Bonoli, sono riusciti finalmente ad entrare nell’abitazione di proprietà, dopo lunghe sofferenze e patemi, causati dal palese comportamento illegittimo degli ex inquilini, che era stato anche al centro di un risalto mediatico nazionale, con il giornalista Mario Giordano di Rete 4 che lo scorso anno gli aveva dedicato due puntate della trasmissione "Fuori dal Coro". I padroni di casa martedì sono riusciti a farsi dare le chiavi dagli ex inquilini, con l’intervento dell’ufficiale giudiziario del Tribunale di Forlì, assistito dai carabinieri di Cesenatico, in una vicenda dove i padroni di casa hanno ottenuto giustizia dopo oltre un anno. La coppia titolare dell’abitazione un anno e mezzo fa aveva deciso di rientrare in possesso dell’abitazione e nell’ottobre 2022 ha iniziato un iter, assistita dagli avvocati Luca Boschetti e Diego Franchini. Il contratto di locazione è poi scaduto il 18 dicembre 2022 per avvenuta disdetta, nei modi e nei termini di legge, in quanto la coppia di fidanzati era intenzionata ad adibire l’immobile a propria abitazione residenziale, per viverci insieme al figlio minore. Tuttavia gli inquilini, che già avevano cessato di corrispondere l’affitto, non hanno lasciato l’immobile a dicembre 2022 al termine del contratto, così i proprietari sono stati costretti a proseguire per vie legali e sono anche stati costretti ingiustamente ad investire tempo e denaro per far valere i propri diritti. Il percorso giudiziario si è concluso il 25 settembre 2023 con il pieno accoglimento delle richieste dei proprietari, in una sentenza del Tribunale di Forlì, dove il giudice civile ha respinto le eccezioni degli occupanti, dichiarando con proprio provvedimento, cessato e risolto il contratto di locazione tra le parti. Il giudice aveva anche ordinato agli occupanti di rilasciare l’immobile libero da cose e persone entro il 30 ottobre 2023, con la condanna alle spese di giudizio nei loro confronti. Non essendo avvenuta la liberazione dell’appartamento, i proprietari assieme ai legali Luca Boschetti e Diego Franchini, si sono attivati nei confronti dell’ufficiale giudiziario per la procedura esecutiva, per ottenere il rilascio dell’immobile e dar seguito alla sentenza. Il primo accesso con l’ufficiale è stato fatto il mese scorso ed il secondo, cioè quello definitivo, è avvenuto il martedì 16 gennaio. Gli affittuari abusivi devono ai padroni di casa oltre 10mila euro.

Giacomo Mascellani