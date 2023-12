Acconciatore e sportivo 13enne tra i campioni di Savignano

Nell’occasione dell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno a Savignano sul Rubicone l’Amministrazione ha voluto omaggiare con una targa di riconoscimento alcuni cittadini e associazioni che si sono distinti per meriti personali dando così lustro alla città di Savignano o per il servizio volto a favore della Comunità. La prima targa, è stata consegnata per meriti sportivi dal sindaco Filippo Giovannini al giovane Rocco D’Ambrosio, a 13 anni campione assoluto di ‘pump track 2023’. D’Ambrosio è stato il più veloce di tutti con la sua bmx sul tracciato di La Thuile in Valle d’Aosta, a giugno 2023. Una seconda targa, per meriti creativi, è stata consegnata dal sindaco ad Arnaldo Francisconi, campione mondiale di acconciatura. Il titolo gli è stato assegnato a Parigi lo scorso autunno in occasione della competizione internazionale promossa dall’Organizzazione mondiale Coiffeur, e va ad arricchire i numerosi riconoscimenti e risultati professionali ottenuti dall’acconciatore savignanese. Già Cavaliere del Lavoro, Francisconi è anche docente presso Anam, Accademia nazionale acconciatori misti. Altre tre attestazioni di riconoscimento sono state dedicate al Gruppo Comunale di Protezione Civile, alla Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone e al Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone. Le targhe sono state consegnate dal primo cittadino ai rappresentanti delle associazioni, ai volontari per l’impegno profuso e la fondamentale presenza durante l’emergenza alluvione. Ha concluso il sindaco Giovannini: "Il vostro impegno ha reso la città orgogliosa. Le vostre azioni e la vostra opera hanno dato motivo di esempio".

Ermanno Pasolini