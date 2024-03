Accordo con l’Università Roma Tre

Accordo di collaborazione scientifico-operativa tra il dipartimento di Architettura dell’Università “Roma Tre” per una riflessione scientifica sull’applicabilità e la replicabilità del concetto di distretto ad energia positiva, sul tema della “Città-15 minuti”, e su interventi di greening diffuso e valutazione di servizi ecosistemici nella città di Cesena. Così come previsto dall’accordo di collaborazione, l’Università Roma Tre e il Comune di Cesena nei prossimi tre anni collaboreranno in attività di ricerca per la promozione dello sviluppo del territorio e delle comunità insediative, nell’indirizzo della valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, monumentali e insediative, e storico-ambientali. "In un percorso di ricerca scientifica riguardante il contrasto ai cambiamenti climatici ma ci aiuta a creare tutte le condizioni per poter attrarre nuovi finanziamenti in questo ambito" spiega l’assessore alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi.