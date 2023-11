Addetto assistenza clienti, disponibile a trasferte

Azienda di Cesenatico, operante nel campo delle macchine industriali a livello tecnico, per assemblaggio, collaudo, installazione, avvio alla produzione presso i clienti e manutenzione, ricerca un apprendista, che svolga formazione ai clienti sull’installazione e assistenza software per falegnamerie (presso clienti francesi) previa formazione sul suo utilizzo. É richiesta conoscenza lingua francese livello B1, diploma, buona conoscenza del pacchetto office e windows, il possesso di patente B. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto apprendistato più auto aziendale. L’offerta è valida fino al 16 novembre.

Orario tempo pieno 8.3012.30 e 13.3017.30. Sono previste trasferte in Francia per circa 5 settimane all’anno. Per candidarsi, dopo essersi registrato al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.