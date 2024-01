Addio al medico. Leonardo. Garaffoni

E’ deceduto a 94 anni Leonardo Garaffoni, persona molto nota in città per il suo impegno professionale e sociale. Medico cardiologo, è stato medico di medicina generale prima a Pievesestina e poi, in servizio fino a 70 anni, nell’ambulatorio cittadino in piazza Guidazzi. Sempre molto coinvolto nella realtà cesenate anche durante gli anni della pensione, ha coltivato molteplici interessi e passioni ed è stato tra i fondatori in città del Movimento popolare, il movimento politico legato a Comunione e Liberazione attivo dal 1975 al 1993. Lascia la moglie, i figli Camillo, Francesca e Giovanni e i nipoti. Il funerale verrà officiato questa mattina alle 10 in Cattedrale.