Agguato e rapina in treno Lo segue in bagno e gli sottrae 550 euro

Una rapina in treno è sfociata in una rissa che ha messo in pericolo l’incolumità dei passeggeri e la continuazione del viaggio. Ad arrestare un uomo di origini marocchine di 34 anni, residente a Treviso, autore di una rapina ai danni di un passeggero, sono stati gli agenti del commissariato di Cesena, intervenuti alla stazione di Cesena per fermare il rapinatore. L’episodio di violenza è successo mercoledì mattina lungo i vagoni del convoglio partito da Ancona e diretto a Piacenza. Le volanti del commissariato sono state chiamate ad intervenire alla stazione di Cesena, dopo che il capotreno aveva allertato le forze dell’ordine. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, all’altezza della stazione di Rimini, l’aggressore avrebbe seguito il passeggero (un uomo di Macerata di 47 anni) fino al bagno del treno, e qui dopo averlo colpito al volto, gli avrebbe sottratto 550 euro in contanti. La vittima ha poi tentato di rimpossessarsi del suo denaro, da qui la colluttazione. Pare che i due uomini si conoscessero e che l’aggressore sapesse che il 47enne avesse con se’ l’ingente somma. Gli agenti hanno fatto scendere dal treno, a Cesena, i due uomini e hanno perquisito il magrebino, ritrovando i 550 euro in contanti. Lo straniero, risultato con numerosi precedenti e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il presunto rapinatore la custodia cautelare in carcere.

La zona della stazione è stata teatro di un altro episodio di delinquenza giovedì pomeriggio, quando alle 15.30, una pattuglia in bicicletta della polizia locale ha sorpreso un ragazzo albanese di 23 anni e una cesenate di 21 anni mentre ‘armeggiavano’ con dodici grammi di hashish utilizzando un bilancino di precisione. I due giovani si trovavano in piazza Aldo Moro, vicino agli istituti scolastici superiori. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

a.s.