Agricoltura, danni per 1,5 miliardi

"L’alluvione ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno". Coldiretti Emilia Romagna traccia un primo drammatico bilancio. "L’alluvione ha invaso i campi con la perdita di almeno 400 milioni di chili di grano. Ma l’esondazione ha sommerso – dice Coldiretti – anche i frutteti ’soffocando’ le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare per poi reimpiantare almeno 15 milioni di piante tra pesche, nettarine, kiwi, albicocche, pere, susine, mele, kaki e ciliegi. Preoccupano i 250mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle della Romagna alluvionata dove si contano circa 400 allevamenti avicoli, tra polli, galline da uova e tacchini, dove si evidenziano purtroppo diverse situazioni di criticità con migliaia di animali morti e affogati. "Sono a rischio nell’intera filiera nelle aree colpite da alluvione - sottolinea Coldiretti Emilia-Romagna - almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione. Si aggiungono i danni agli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse, senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali. Oltre mille le aziende agricole che rischiano di scomparire con i terreni segnati da frane e smottamenti ma a preoccupare – sottolinea Coldiretti regionale – sono anche i danni alle infrastrutture con strade interrotte e ponti abbattuti, con difficoltà a garantire acqua e cibo agli animali isolati per le interruzioni nel sistema viario". Con l’iniziativa solidarietà ’Salviamo le nostre campagne’ è possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’IBAN IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna con causale Alluvione Emilia-Romagna 2023’.