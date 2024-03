"Al Bibbia Festival parliamo di pace a 360°"

La pace, tra convivenza tra i popoli e dimensione interiore e privata, è il tema declinato dal Bibbia Festival 2024, iniziativa pasquale della comunità avventista di Cesena che schiera anche quest’anno centinaia di collaborazioni e presenze. "L’idea è di parlare di pace a 360 gradi a costo di rischiare la retorica - dice il pastore Roberto Iannò -. Ma credo che la retorica in questo caso ci aiuti a riflettere. Parlare di pace nel mondo e trascurare la pace con se stessi e all’interno della propria famiglia è quantomeno paradossale. Così molti degli appuntamenti di quest’anno, che si protraggono fino a maggio, hanno al centro il tema della pace. Iniziamo venerdì alle ore 20 in piazza Giovanni Paolo II con la 22° edizione della Lettura continuativa del Nuovo Testamento, che procederà ininterrotta per 24 ore grazie al contributo di un centinaio di persone, che, tanto per cominciare, costituisce un esempio pratico di pace tra le religioni". Non sono tutti fedeli della Chiesa Avventista, infatti, i partecipanti alle letture, ci sono esponenti della Chiesa Cattolica, personalità pubbliche, privati cittadini.

Le letture, che proseguono per tutta la notte, terminano sabato 30 alle 20. Contestualmente si avvia un’altra iniziativa dall’afflato interecumenico, "La staffetta della Bibbia", che rende visibile il legame tra le diverse fedi cristiane (cattolica, ortodossa ucraina e ortodossa rumena, avventista, greco cattolica) attraverso letture in diversi luoghi di culto. Seguirà una mostra di sacri libri, "Bibbia Expo", a palazzo Ghini. Dal 6 aprile c’è un intenso calendario di incontri pubblici i cui titoli sono emblematici del tema scelto quest’anno: "Cristiano fa rima con pace", "L’assenza di conflitti fa bene anche al portafoglio" (13 aprile), "Una famiglia senza litigi" (20 aprile), "Quelli che la pace è con i fatti" (27 aprile), "Perseguitati per un messaggio d’amore" (27 aprile), "Non violenti tra i soldati in lotta" (4 maggio), "Nessuna guerra in nome di Dio" (11 maggio), "Il mondo è una storia a lieto fine" (18 maggio). Tutti gli eventi si svolgono presso la sede della Chiesa Avventista in via Gadda. Molta attenzione si concentrerà sui momenti musicali: "God on the road", nato dal progetto di quattro giovani musicisti avventisti che vogliono "portare la speranza tra la gente" programmato sabato 6 aprile ai Giardini Pubblici; e "Cori in coro" con la partecipazione di diverse formazioni vocali delle comunità evangeliche provenienti da diverse parti d’Italia che si svolgerà presso la Chiesa Avventista.