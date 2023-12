Al centro sociale ’I sempra zovan’ incontri contro le truffe agli anziani

A San Mauro Pascoli il centro sociale "I sempra zovan", l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e la stazione dei carabinieri organizzano il progetto "Andar per strada in sicurezza. Truffe e raggiri agli anziani e non solo". Oggi alle 15 presso la sede del centro sociale presentazione del progetto con la sindaca Luciana Garbuglia, il comandante della Polizia Locale Cristiano Antonini e il comandante della stazione dei carabinieri Cristian Provvedi. Domani e giovedì alle 15 con il comando della Polizia Locale presentazione delle importanti novità del codice della strada e le problematiche inerenti le rotonde, monopattini e altro. Sabato alle 15 truffe e raggiri agli anziani e non solo.