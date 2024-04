Al Museo della Marineria appuntamento con la ’Costituzione’

Oggi si terrà la seconda giornata delle celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. Per l’occasione questa sera, alle ore 20.45, al Museo della Marineria, si terrà "Le mani sulla Costituzione", un appuntamento aperto al pubblico, dove si potranno ascoltare i relatori Marco Valbruzzi, costituzionalista e docente di scienza politica all’Università Federico II di Napoli, e Vincenzo Andreucci, ex magistrato e presidente del Comitato cesenate per la Costituzione. Mino Savadori coordinerà questo appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con la sezione di Cesenatico dell’Anpi e la Cgil di Forlì-Cesena. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

g.m.