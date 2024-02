Al Noi Lounge stasera la musica dei Brutti Sbarbi Sanitari

I Brutti Sbarbi Sanitari questa sera alle 22 protagonisti al Noi Lounge di Cesenatico. I Bss nascono circa nel 2014, quando si ritrovano insieme per condividere la passione della musica. Sono colleghi e lavorano insieme nel mondo della sanità. Col passare del tempo il suonare per se stessi comincia a non bastare più. Dal 2020 al poliedrico strumentista Rainer, si succede un altrettanto virtuoso musicista, Giorgio Fabbri (Giorgino per gli amici) e poco dopo il tastierista fisarmonicista Alvaro Nobile (Alvi) ben conosciuti nell’ambiente artistico, strutturando quella che è la formazione odierna.