Al Porta Elisa i rossoneri macinano vittorie

La Lucchese sembra non avere ancora deciso quale deve essere il suo destino, nonostante manchino solo sei giornate al termine della stagione regolare.

I toscani grazie ai quaranta punti fino qui conquistati, l’esatta metà di quelli sui cui conta il Cesena di Toscano, sono ad un solo punto dai playoff e a sei dai playout. Si potrebbe dire in pratica che tutto può ancora succedere, questa stagione ancora così incerta è stata anche la prima alla guida di una prima squadra per Giorgio Gorgone (foto), tecnico della Lucchese che in precedenza aveva allenato la primavera del Frosinone.

Quello che va sottolineato è il fatto che lo stadio Porta Elisa per la Lucchese è davvero lo stadio amico e lo dicono chiaramente i numeri: ventisette dei quaranta punti totali sono arrivati proprio dalle gare disputate in casa.

Nelle ultime quattro giornate la Lucchese ha pareggiato in trasferta con Pontedera e Virtus Entella mentre sul suo terreno ha sconfitto Rimini e Olbia. Gorgone si affida praticamente sempre alla difesa a quattro variando magari l’assetto della squadra fra centrocampo e attacco: a volte opta per i tre centrocampisti puri, altre per i due centrali con tre uomini sulla tre quarti dietro alla punta centrale. Ultimamente molti tecnici avversari per limitare i bianconeri, specie gli esterni hanno optato per la difesa a tre con un centrocampo a quattro o cinque, vedremo se Gorgone farà allo stesso modo.

Ha segnato solo ventinove reti finora la Lucchese, eppure il reparto d’attacco presenta elementi da non sottovalutare. A cominciare da Simone Magnaghi, centravanti di notevole stazza fisica che due stagioni fa con la maglia del Pontedera mise a segno 16 reti, in questa stagione finora ha raccolto poche soddisfazioni e appena due gol. Miglior marcatore dei toscani è Andrea Rizzo Pinna con dieci reti al suo attivo. Sicura l’assenza fra i toscani del difensore Visconti, fermato da un infortunio.

