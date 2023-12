Al via i lavori nelle scuole allagate di Ronta,. Villarco e Martorano

La scuola elementare di Villarco, la primaria di Ronta e la palestra della primaria di Martorano sono tra gli edifici pubblici più duramente colpiti dalle disastrose conseguenze dell’alluvione di metà maggio. I plessi scolastici nel corso delle prossime settimane saranno interessati da opere di ripristino per una spesa complessiva di 96 mila euro, di cui 21.500,00 derivanti da donazioni.

"Trascorsa la fase più acuta dell’emergenza alluvione – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – a partire dall’ultima settimana del mese di maggio abbiamo definito un elenco di edifici pubblici in cui intervenire per far fronte ai danni causati da frane e allagamenti. In vista della ripartenza delle lezioni e dell’anno scolastico, ampia priorità è stata data innanzitutto ai plessi scolastici. A seguito delle indagini e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, nel corso di questi mesi infatti siamo intervenuti in alcuni edifici e continueremo a farlo tra poche settimane in relazione ad altre strutture di proprietà dell’Ente, due delle quali nel quartiere Ravennate, duramente colpito dall’alluvione. È questo un lavoro veramente impegnativo ma necessario al fine di rendere le nostre scuole e palestre del tutto confortevoli, accoglienti e sicure per gli studenti e tutta la popolazione scolastica".

I lavori alla scuola primaria di Ronta ‘A. Tonelli’ hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione e degli infissi in seguito all’allagamento del seminterrato. La scuola Primaria di Martorano, distante pochi metri dal fiume Savio, ha subìto danni all’interno dell’area cortilizia e al piano seminterrato. In questo caso il progetto prevede il ripristino dei locali attraverso il completamento delle opere, in parte già avviate. Il plesso scolastico di Villarco ha riportato danni da infiltrazioni alle coperture piane a protezione dell’ingresso principale che si affaccia su via Certaldo. In questo caso si sono riscontrati danni simili anche nei locali cucina al piano terra. Il progetto prevede il ripristino delle coperture piane delle pensiline.