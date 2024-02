Al via un corso per assistenti familiari L'Azienda Pubblica di Servizi alle persone del distretto Cesena/Valle Savio, in collaborazione con l'Ausl della Romagna e la Regione Emilia-Romagna, promuove un corso di formazione gratuito per assistenti familiari sul lavoro di cura a domicilio. Il percorso, della durata di 30 ore, prevede incontri tematici con esperti e un'autoformazione online. Al termine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni, contattare i numeri indicati.