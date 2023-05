Al via una campagna di vaccinazione antitetanica

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì – Cesena ha organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti, volontari o altro...). L’accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione. Per Cesena (Sede ambulatorio vaccinale adulti Piazza Anna Magnani, 146 Cesena) venerdì 26 maggio dalle ore 14 alle 16; mercoledì 31 maggio dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì 7 giugno dalle ore 8.30 alle 12