"Alberi soffocati dall’asfalto"

Un’interpellanza sulla sistemazione del marciapiede e delle aiuole in via Del Mare. A presentarla, nella prossima seduta del consiglio comunale, sarà Denis Parise del Gruppo Consiliare di Cesena Siamo Noi. "In via del Mare, lato sud - la premessa di Parise - sono stati effettuati dei lavori di asfaltatura lungo il marciapiede e relative aiuole delle alberature. Ma gli alberi presenti sono stati attorniati fino alla corona con differenti materiali, tra cui l’asfalto, riducendo così la possibilità di poter assorbire acqua per il loro sostentamento; inoltre, l’area pedonale e quella adibita a parcheggio è stata interamente impermeabilizzata". Parise interpella il sindaco e la giunta per sapere "quali sono le ragioni per cui si è provveduto ad effettuare l’intervento; se tale intervento è compatibile col regolamento del verde pubblico; quali sono i materiali che sono stati usati nello spazio delle aiuole dove sono presenti gli alberi; e se i materiali usati per il parcheggio per l’area pedonale sono permeabili".

Inoltre, l’interpellanza chiede anche di conoscere "progettista, impresa esecutrice e costi dell’intervento; se l’amministrazione è a conoscenza del risultato effettivo ottenuto e, visto che negli ultimi anni sono stati abbattuti diversi alberi in entrambi i lati della strada, se sono previsti dei reimpianti lungo la stessa via e in che numero".