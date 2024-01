Alcoltest a una coppia, lui dà di matto: arrestato

A Longiano un 43enne è stato arrestato per avere aggredito i carabinieri della locale stazione con l’accusa di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a un pubblico ufficiale. L’altra sera hanno fermato e sottoposto a controllo l’autovettura condotta da una 46enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche. È stata invitata a sottoporsi al test con l’etilometro, ma il 43enne, passeggero del veicolo, pure in evidente stato di alterazione, è sceso dall’auto porgendole una bottiglia di vino e invitandola ripetutamente a bere.

I carabinieri hanno sottratto la bottiglia alla conducente per impedirle di bere e lui ha dato in escandescenza, spintonando violentemente i carabinieri, dopo averli oltraggiati e minacciati. L’uomo è stato arrestato, mentre la donna, sottoposta al controllo con l’etilometro, è risultata positiva con un tasso di g./l. 1,66 e quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il 43 enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e, dopo la convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

e. p.