Alex Zanotelli a Sorrivoli per Balducci

Il missionario comboniano padre Alex Zanotelli sarà domani a Sorrivoli per celebrare il 25 aprile con il progetto Sorrivoli Resistente nel ricordo del messaggio di pace di padre Ernesto Balducci. L’incontro con Alex Zanotelli in programma alle 17.30, sarà preceduto alle 16.30 dalle testimonianze di studenti partecipanti al progetto Promemoria Auschwitz a cui ha aderito anche il comune di Roncofreddo. Per tutto il pomeriggio sarà inoltre presente un banchetto informativo sui referendum abrogativi del giugno prossimo, promossi da sindacati e movimenti civici. In caso di maltempo la festa e gli incontri si svolgeranno comunque nelle Cantine del Castello e nei locali della trattoria.