Alla Brt accordo lampo in Prefettura

Si è conclusa nel giro di tre giorni la protesta dei dipendenti del centro logistico Brt di Sant’Angelo di Gatteo organizzata dal sindacato di base Sol Cobas. Alla base della protesta c’era il subentro di una nuova società nella gestione della logistica di alcuni magazzini Brt (ex Bartolini, controllata dall’azienda delle Poste francesi) tra i quali quelli di Gatteo. La nuova gestione aveva preannunciato che non avrebbe rispettato i precedenti accordi e avrebbe licenziato coloro che si sarebbero opposti. Come richiesto dal sindacato, c’è stata una sollecita convocazione in Prefettura con un confronto che ha avuto un esito positivo: secondo il comunicato diffuso dal sindacato Sol Cobas, i precedenti accordi saranno confermati, 57 dei 213 lavoratori precari saranno stabilizzati, ci dovrebbe essere un incremento salariale ed è previsto un osservatorio paritetico permanente sull’applicazione dell’accordo raggiunto.

L’agitazione era stata proclamata il 27 dicembre scorsa ed era stata attuata dal mezzogiorno di martedì scorso con un picchetto davanti ai cancelli del magazzino con decine di lavoratori muniti di bandiere rosse con i simboli del sindacato di base Sol Cobas.

Nel comunicato sindacale che proclamava lo stato di agitazione con picchettaggio del magazzino si faceva

cenno anche alle inchieste giudiziarie condotte da oltre un anno dalla Procura della Repubblica di Milano per frode fiscale e per il sistema di gestione della manodopera attraverso cooperative che cambiano spesso; l’inchiesta ha portato portato al sequestro preventivo di oltre 150 milioni di euro, parte di competenza

Brt (4.000 dipendenti diretti e

18.000 indiretti, 1,7 miliardi di

euro di fatturato) e parte di Geodis, un’altra società francese operante nella logistica.