Alla scoperta delle scrittrici con ’Novecenta’

Oggi alle 16,30 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana il professor Marino Biondi terrà una conferenza dal titolo ’Capriccio e coscienza. Scrittrici italiane fra due secoli: Matilde Serao, Neera, Annie Vivanti, Grazia Deledda’. Si tratta del primo appuntamento di ’Novecenta - La letteratura delle scrittrici. La coscienza del destino’, nuovo ciclo di seminari, promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. In programma quattro appuntamenti nel corso dei quali Marino Bondi, già docente di Letteratura italiana all’Università di Firenze, ci accompagnerà in un affascinante viaggio fra le pagine di alcune delle più significative autrici del panorama letterario italiano del secolo scorso. Dopo la conferenza dedicata alle scrittrici del primo Novecento, si proseguirà il 13 febbraio con un incontro dedicato a Elsa Morante e, in particolare a “La storia”. Il 1 marzo il focus sarà su un’altra autrice che può essere considerata a pieno titolo un classico moderno, e cioè Natalia Ginzburg, partendo da “Lessico familiare”. Infine, il 16 marzo è in programma una conferenza su “Le Dimenticate. Streghe, Sgradite, Cassandre, Visionarie, Intrattenitrici”: si parlerà di autrici come Alba De Céspedes, Fabrizia Ramondino, Goliarda Sapienza, Fausta Cialente, Paola Masino, Gaia Servadio, Carla Lonzi, Flora Volpini, Dacia Maraini, fino alla cesenate Leda Muccini. La partecipazione è libera.