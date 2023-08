Allarme Savio ostruito "Va ripulito subito il letto"

Vegetazione altissima, alberi che ostruiscono il letto del fiume e cumuli di rami abbattuti abbandonati da settimane lungo gli argini. Ma anche fogne a cielo aperto e scarichi maleodoranti. È la fotografia aggiornata di un tratto del fiume Savio, nei pressi delle frazioni di Piavola, Linaro, Ranchio e Spinello, a Mercato Saraceno, denunciata dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli.

"L’assessore regionale Priolo – afferma Pompignoli – ha elencato i giorni scorsi i cantieri in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza dei fiumi nei territori colpiti dall’alluvione. Mi auguro che a breve partano anche quelli a Mercato Saraceno, in vari tratti del Savio. Qui la situazione è davvero critica, anche dal punto di vista sanitario. Cumuli di tronchi, rami e vegetazione di ogni tipo ostruiscono il letto del fiume o sono stati accatastati lungo le rive e non sono stati più rimossi. Altri ancora, di grosse dimensioni, galleggiano trasportati dalla corrente. I residenti sono molto preoccupati, perché con l’alluvione sono crollati gli argini e le strade sono crollate per la furia dell’erosione".

"La rimozione di tutti questi detriti rappresenta dunque una priorità per garantire la sicurezza dell’intera popolazione – osserva il consigliere regionale della lega –. Mi auguro che la Regione, attraverso l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, intervenga al più presto ripulendo le rive del fiume Savio e mettendone in sicurezza l’alveo. L’autunno è alle porte e i cittadini meritano rassicurazioni in caso di nuove abbondanti piogge".

E non c’è solo il problema del fiume occluso da interi alberi. "A Spinello, Civorio, Ranchio, Linaro e Piavola le fogne non esistono più e si scarica direttamente nel fiume. A Linaro è stata realizzato una fossa biologica ma non è sufficiente. La puzza è insostenibile e le zanzare proliferano in ogni angolo".

Pompignoli lancia infine un appello alla Regione a investire risorse: "L’assessore Priolo ha parlato di interventi di somma urgenza coperti dallo Stato. Oltre alle risorse del Governo la Regione deve investire anche mezzi propri per rimettere in sicurezza il territorio. Lo avrebbe già dovuto fare, ma forse qualcosa è andato storto".