Alluvione e calamità in Romagna nel 2023, provvedimenti e prospettive future al centro delle assemblee territoriali di Cia-Agricoltori Italiani Romagna L'alluvione del 2023 e le conseguenze per l'agricoltura in Romagna saranno al centro delle assemblee territoriali organizzate da Cia-Agricoltori Italiani Romagna. L'obiettivo è discutere delle misure adottate e delle prospettive future per il settore.