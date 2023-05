Alluvione, rinviate diverse iniziative e incontri

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, comunica che, per l’emergenza in Romagna, sono state rinviate queste iniziative: presentazione dell’Atlante delle Orchidee, oggi la ’Festa di Un parco per te’ al Giardino botanico di Valbonella, il 28 l’uscita al giardino botanico delle Orchidee e il 31 la presentazione dell’Atlante degli Anfibi.

Le orchidee selvatiche, ’emergenza’ naturalistica del periodo, rappresentano un gruppo di particolare bellezza. Spiccato è l’interesse che suscita negli appassionati della natura e delle aree protette.

gi. mo.