Alunni Dsa, strategie per l’inclusione

Prosegue, con grande approvazione da parte dei partecipanti, il corso di formazione ’Strategie didattiche per l’inclusione degli alunni Dsa’ promosso e sostenuto dal Lions Club del Rubicone con l’Associazione Italiana Dislessia, sezione di Rimini e Forlì-Cesena e il patrocinio del Comune di Savignano e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna.

Il Lions Club del Rubicone ha dimostrato anche in questa circostanza, spiccata sensibilità verso i giovani e la scuola, supportando gli insegnanti nel loro complesso lavoro quotidiano con una proposta formativa, completamente gratuita per i docenti, che si avvale di formatori altamente qualificati.

La serata di mercoledì 8 novembre alle 21 presso il teatro Moderno di Savignano destinata a insegnanti, genitori e studenti, ospiterà la professoressa Alessandra Landini, dirigente scolastico, formatrice Aid che si occupa di didattica inclusiva per Dsa e Bes, ricercatrice nel campo della didattica delle scienze e dello Stem e il dottor Andrea Novelli, psicologo e psicoterapeuta, past presidente nazionale Aid, membro del comitato tecnici Aid, che parleranno del tema ’Raggungere il successo scolastico è un diritto di tutti’. Dicono gli organizzatori: "La tematica scelta si pone come obiettivo la possibilità di dare dei suggerimenti pratici finalizzati a migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento e quindi di intervenire sulla qualità della formazione per consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo scolastico. Il successo formativo si garantisce se si mettono i singoli alunni nella condizione di apprendere e di formarsi e ciò è possibile solo attraverso il riconoscimento della centralità di ogni studente e del suo diritto a realizzare l’ottimale, integrale e originale formazione della propria personalità".

Ermanno Pasolini