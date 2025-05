Ancora proteste alla Caritas, arrestato uno dei senzatetto

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico, al centro Caritas nella chiesa dei Cappuccini, hanno arrestato un uomo di 47 anni, con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio, rifiuto di fornire l‘identità personale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nonché segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso personale di stupefacenti. I militari martedì sono intervenuti a seguito di segnalazione di disordini e si sono trovati di fronte il 47enne che alla loro vista proferiva frasi oltraggiose. L’uomo si è rifiutato di esibire i documenti e ha tentato di allontanarsi, aggredendo fisicamente i militari. L’uomo è stato prontamente contenuto e immobilizzato anche attraverso l’utilizzo dello spray al peperoncino. Dalla perquisizione personale, all’interno del suo zaino i carabinieri hanno rinvenuto un cutter con lama di media dimensione ed un attrezzo multiuso composto da cacciavite, pinza e lame di vario tipo sottoposti a sequestro penale, oltre ad un involucro contenente 1,3 grammi di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto in una camera di sicurezza della caserma di Cesenatico in attesa del giudizio di convalida. Il giudice ieri ha convalidato l’arresto e, in attesa della nuova udienza, ha disposto l’obbligo di presentazione tre volte la settimana al comando Carabinieri di Cervia dove il 47enne risulta domiciliato.

Giacomo Mascellani