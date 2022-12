Anffas, un anno all’insegna dell’inclusione

di Raffaella Candoli

È tempo di bilanci per Anffas Cesena aps e Polisportiva Anffas Cesena asd, e di ulteriori azioni inclusive attraverso un lavoro congiunto e l’ampliamento di un già ricco ventaglio di offerte in vari campi dello sport in favore di bambini e adulti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, e delle loro famiglie. "È stato un anno di grande impegno all’insegna dello sport inclusivo ed accessibile – afferma Matteo Modigliani presidente della Polisportiva Anffas - nel quale la polisportiva e l’associazione Anffas, a braccetto, hanno visto aumentare gli utenti fino ad arrivare a 120 dai 5 anni ai 65 e oltre, e i corsi sportivi tra nuoto, boxe dolce, ballo, attività educativa a cavallo, camminate. Nell’estate scorsa, si è dato avvio a un progetto sperimentale, ovvero un Campus multisport per bambini e adolescenti con autismo, e da poco siamo partiti anche con corsi di nuoto estesi anche fratelli e sorelle o genitori, come momenti dedicati ai familiari, perché lo sport è anche condivisione".

Inoltre, si registra un atteggiamento di apertura e amicizia da parte di varie scuole, che si dedicano ad attività per l’accoglienza dei compagni più fragili. "Una sinergia sempre più forte – aggiunge Marco Soldati, vicepresidente della Polisportiva – ci deriva anche dall’aver sperimentato un’unione con associazioni sportive del territorio con le quali a settembre abbiamo trascorso una ‘Giornata dello sport’ nella Fattoria dell’Ospitalità insieme a Cesena triathlon, Usd San Marco, Skatting il Gabbiano, lago Pascoli, Skateschool Cesena, Circolo tennis Cesena con la supervisione e partner tecnico Decathlon Savignano e tanti amici che credono come noi che lo sport non abbia limiti se non quelli che noi ci imponiamo". "Alla fine di questo anno – riferisce ancora Modigliani - con i corsi inclusivi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati grazie al sostegno di tanti che hanno creduto come noi nello sport per tutti, ma il sostegno economico per le attività rimane uno scoglio insormontabile, una battaglia giornaliera, perché noi non vogliamo dire no a nessuno e allo stesso tempo vogliamo proporre corsi sostenibili economicamente per le famiglie e i ragazzi, ma i costi in particolare per il nuoto non sono più sostenibili".

"Per il 2023 – dice dal canto suo Giovanna Suarez, vicepresidente Anffas e coordinatrice di We sport experience -, abbiamo in programma grandi eventi, a maggio speriamo di riproporre il meeting nuoto in sinergia con la piscina sia di Cesena che di Cesenatico, nuovi corsi multiattività per arricchire il nostro progetto" We Sport Esperience e grazie alla collaborazione che sta nascendo con le federazioni Fipsas e Cip vorremmo inserire anche nei nostri corsi studenti universitari con disabilità a fianco della nostra equipe". "Ma tutto questo – riflettono i tre referenti Anffas - lo potremo fare solo in sinergia con chi come noi crede che nessuno debba essere escluso. La sensibilità delle persone e delle aziende per noi è vitale e indispensabile per non rinunciare a tutto questo meraviglioso progetto. A Natale le porte della fattoria dell’Ospitalita’ a Diegaro saranno aperte con tanti eventi e laboratori inclusivi accessibili a quei cittadini che come noi credono che donare agli altri sia la cosa più bella che si possa ricevere". (Per informazioni 0547631101)