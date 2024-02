Antonella Pieri presenta ’Il lato amaro dello zucchero’

Oggi alle 17 presso Mondadori Bookstore di viale Carducci è in programma la presentazione del libro di Antonella Pieri “Il lato amaro dello zucchero”. L’iniziativa è promossa dalla stessa libreria unitamente a Grafikamente, editore del volume. Dopo il suo primo libro “Io...sono stata amata”, che nel 2021 si è aggiudicato il Premio Nazionale Zanibelli, la cesenate Antonella Pieri presenta un nuovo lavoro in continuità con il precedente: entrambi prendono in esame gli aspetti legati all’adozione internazionale, nel contesto della società e della cultura indiana.