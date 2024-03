Anziana derubata all’uscita dal supermercato. Così la truffa delle monetine colpisce ancora

Truffa delle monetine a Savignano sul Rubicone messa in atto da lestofanti a danno di anziani. L’altro giorno una maestra elementare in pensione ultra 80enne si è recata in un supermercato in zona Est con la sua auto, ha parcheggiato ed è andata a fare la spesa. Quando è uscita ha aperto l’auto e ha appoggiato le sporte e la sua borsa sul sedile passeggeri. Poi si è seduta al posto di guida per tornare a casa. "Un uomo alto e grosso ha bussato al vetro e mi ha detto che c’erano delle monetine per terra e che probabilmente erano le mie e che mi erano cadute prima di entrare e sedermi – racconta –. Così sono scesa e ho raccolto gli spiccioli che credevo mi fossero caduti. Poi sono rientrata dentro la mia automobile e mi sono messa alla guida".

"Solo allora ho scoperto che un complice aveva portato via la mia borsa contenente tutti i documenti e qualche decina di euro – prosegue –. Ho sporto denuncia ai carabinieri, poi parlando con alcune mie amiche ho saputo che lo stesso fatto era accaduto ad altri. Per questo dico a tutti di fare attenzione, e chiedo al Comune o ai proprietari del parcheggio di mettere cartelli per segnalare questo rischio, e anche più telecamere di videosorveglianza. Non è tanto il danno dei soldi ma dovere rifare tutti i documenti".

e. p.