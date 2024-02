Aperta la vendita del calendario delle maree, edizione 2024

È stato creato attraverso un concorso fotografico sui canali social indetto dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, il nuovo calendario delle maree attualmente in distribuzione per l’anno 2024.

La tradizionale pubblicazione legata appunto alle maree, è stata realizzata con 13 fotografie (12 per ciascun mese più la foto di copertina), scelte da una giuria di professionisti del settore, operatori balneari e giornalisti. Secondo gli ideatori, la foto di copertina racchiude l’anima del calendario firmato dalla cooperativa, in cui si vede la lettura di un simbolico passaggio di testimone, tra un anziano salvataggio che dopo tante albe in torretta ha raggiunto la pensione, lasciando il posto alla nuova generazione, un bambino, al quale ha tramandato passione, esperienza e competenza.

Questa passione si è concretizzata anche nei cittadini di Cesenatico e nei turisti che hanno partecipato al concorso fotografico, per la realizzazione di un calendario per la prima volta tutto social. La vita da spiaggia, il mare, il porto canale e tanti altri scorci, scandiscono un 2024 dedicato alla città di Cesenatico, senza dimenticare l’andamento delle maree, che è il filo conduttore dei primi calendari stampati il secolo scorso, fino a quello di quest’anno.

La Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico ha omaggiato del calendario tutti i 127 soci che hanno l’attività lungo i circa sette chilometri di spiaggia cesenaticense, mentre per chi volesse acquistarlo al costo di 10 euro per ciascuna copia, è possibile recarsi nella sede di Living Cesenatico in via Squero.

g.m.